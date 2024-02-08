الأهلي يتخذ قرارًا بشأن ديانج

ياسر رشاد - القاهرة - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، المالي أليو ديانج، لاعب الفريق، راحة اليوم من ‏التدريبات بعد عودته إلى القاهرة وانتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية ‏المقامة في كوت ديفوار.‏

وحصل ديانج على راحة اليوم على أن ينتظم غدًا الجمعة في تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة شباب ‏بلوزداد الجزائري.‏

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني ‏للاعبين أمس.‏

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام سموحة يوم الإثنين الماضي على ستاد السلام، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏