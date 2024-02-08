منتخب كوت ديفوار يكسر عقدة أصحاب الأرض

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن منتخب كوت ديفوار مستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، من كسر عقدة أصحاب الأرض، وذلك بعدما وصل لنهائي البطولة ليصطدم مع منتخب نيجيريا السبت المقبل.

عقدة أصحاب الأرض

كسر منتخب كوت ديفوار عقدة عدم وصول صاحب الأرض لنهائي أمم إفريقيا، منذ تأهل الفراعنة لنهائي البطولة، التي استضافتها مصر عام 2006، وحصدت لقبها بضربات الترجيح على كوت ديفوار.

حيث لم ينجح أي فريق مستضيف منذ ذلك الحين في التواجد في النهائي، وأقصى ما وصل إليه المنظمون كانت مباراة الدور نصف النهائي، في عام 2015 بغينيا الاستوائية، والتي حصد منتخبها المركز الرابع، والكاميرون في النسخة الماضية 2021 التي اكتفت بالمركز الرابع.

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار :

ومن المقرر أن تقام مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير على ملعب الحسن واتارا، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.