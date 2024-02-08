صيد 2008 يتوج بكأس دوري سوبر منطقة الجيزة لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق مواليد 2008 لكرة القدم بنادي الصيد المصري، بكأس بطولة دوري سوبر منطقة الجيزة بعد تغلبه على نظيره فريق امبابة بنتيجة 5 ـ 1، في مواجهة النهائي التى جمعت بين الفريقين، على ملعب الامن المركزي.



وقام المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادي والأستاذ محمد غباشي القائم بأعمال المدير التنفيذي والدكتور أحمد نبيه نائب مدير النشاط الرياضي بتقديم التهنئة للفريق على فوزه بالبطولة بعد أداء رائع ومتميز للفريق طوال منافسات دوري المنطقة.



سجل خماسية الصيد اللاعبين: محمود برج هدفين، ادم وائل هدفين، ياسين عماد هدف.

مثل الفريق اللاعبين: يوسف هشام، على محمد، يوسف حاتم، على احمد، يوسف اشرف، محمود خالد، يوسف رأفت، ادم وائل، محمود برج، ادم احمد، حسن عصام، حسين حامد، سليم احمد، عمر جمال، حسن عصام، مالك الزمر، ياسين عماد الدين، يحيي محمد، ادم امين، اياد احمد، ياسين محمد، على رفعت.



الجهاز الفنى والاداري:

نبيل البحطيطي رئيس القطاع، محمد بدوي مدير اداري القطاع، سعد متولى مدرب، محمد وليد مساعد مدرب، هاني عبد العال مدرب حراس مرمى، الدكتور حاتم شوقي علاج طبيعي، السيد عبد العال ادارى.