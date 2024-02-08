محمد عبد المنعم يدعم نجم الزمالك بعد إصابته

أرسال مدافع النادي الاهلي، محمد عبد المنعم، رسالة دعم إلى زميله في منتخب مصر، محمود حمدي “الونش” لاعب الزمالك، بعد إصابة الأخير بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

كتب عبد المنعم، من خلال عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “ألف سلامة عليك يا أخي، قدر الله وما شاء فعل، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول بإذن الله”.

وأضاف مدافع الأهلي: “رجل طول عمرك، وواثقين أنك ستعود أقوي من قبل إن شاء الله”.

وأعلن نادي الزمالك، أن إصابة محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الكروي الأول، بقطع جزئي في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها.

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ومن المقرر أن يسافر مدافع الزمالك إلى ألمانيا في الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية.

وطالبت جماهير نادي الزمالك مجلس إدارة القلعة البيضاء، بضرورة التعاقد مع مدافع جديد، بعد إصابة محمود حمدي الونش.