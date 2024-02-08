أهلي 2007 يواجه زد بدوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ ، نظيره زد، في المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الخميس على ملعب زد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، لتحديد الفائز باللقب.



يدخل أهلي ٢٠٠٧ المباراة وفي رصيده ٤٩ نقطة، منفردًا بصدارة الترتيب، وسجل الفريق ٣٩ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه، ويسعى الفريق الأحمر خلال المرحلة النهائية للحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي.

وتأهلت١٠ فرق إلى المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية ٢٠٠٧، بعد احتلال المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهم الأهلي، إنبي، بيراميدز، زد، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد، المقاولون العرب، طلائع الجيش، الزمالك والإسماعيلي، علمًا أن الفرق تحتفظ بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

تشكيل الجهاز الفني للاهلي ..

ويأتي تشكيل الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.