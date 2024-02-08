موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على النصر والتتويج بـ كأس موسم الرياض

يقدم “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي بنادي الهلال القادمة بعد التتويج بـ كأس موسم الرياض 2024، على حساب النصر غريمه التقليدي.

وفاز فريق الهلال على نظيره النصر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد مملكة أرينا، في الجولة الثالثة من مسابقة كأس موسم الرياض.

وأحرز هدفي الهلال في شباك النصر كل من، سالم الدوسري في الدقيقة 30، والصربي سيرجي سافيتش في الدقيقة 16.

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وكان فريق الهلال قد فاز على نظيره إنتر ميامي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الثانية من منافسات كأس موسم الرياض.

موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على النصر

يستعد فريق الهلال لملاقاة نظيره سباهان في مباراته المقبلة بدوري أبطال آسيا.

وسيلاقي الزعيم نظيره سباهان الإيراني في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا يوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين النصر والفيحاء، في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.