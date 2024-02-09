«محدش بلغه بالرحيل».. شوبير يكشف مفاجأة مدوية بشأن فيتوريا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة مدوية بشأن المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وخلال تقديم برنامجه على قناة "أون تايم سبورتس" مساء أمس الخميس، قال شوبير: "فيتوريا ذهب لاتحاد الكرة بصفته المدير الفني لمنتخب مصر"، مؤكدًا "لم يبلغه أحد بالرحيل ولم يتقاضى الشرط الجزائي".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "وحدثت جلسة، مساء الخميس، مع وليد العطار المدير التنفيذي في أحد الفنادق لمحاولة الوصول لاتفاق، وفيتوريا يرفض بشكل قاطع حتى الآن التنازل عن أي مستحقات مالية له".

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.