ميتروفيتش يهدد عرش حمدالله ويقترب من رقم مميز في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح النجم الصربي الكسندر ميتروفيتش لاعب فريق الهلال السعودي على بعد خطوة من معادلة الرقم المسجل باسم ويسلي لوبيز وعبد الرزاق حمدالله في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل مهاجم الهلال ميتروفيتش 10 أهداف متتالية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري، لصقترب من كسر رقم النجم ويسلي لوبيز وهو أكثر من سجل أهداف متتالية للهلال هو دوري المحترفين السعودي برصيد 11 هدفًا.

كما يهدد ميتروفيتش الرقم المسجل باسم النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد السعودي، والذي يعتبر أكثر من سجل أهداف متتالية في الدوري برصيد 14 هدف في الدوري.

سالم الدوسري يثير الرعب بين جماهير الهلال السعودي

وعلى الجانب الأخر آثار سالم الدوسري مهاجم المنتخب السعودي و نادي الهلال القلق بين صفوف جماهير الزعيم بعدما سقط مصابا خلال مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس موسم الرياض التي جمعت الفريقين على ملعب المملكة ارينا وانتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل لاشىء ليرفع نادي الهلال الكأس.

وكان الدوسري قد تعرض لعرقلة عنيفة من لاعب النصر لاجامي واظهرت الاعادة التلفزيونية ان التدخل جاء على مفصل القدم لنجم نادي الهلال ومما زاد من مخاوف جماهير الهلال هو سقوط الدوسري بشكل عنيف وخروجه من الملعب بعد محاولات من الجهاز الطبي للهلال بعلاجه لكنها باءت بالفشل .

وعقب المباراة حاولت إدارة الهلال طمانة الجماهير بشأن إصابة الدوسري حيث أكدت مصادر وثيقة الصلة من الجهاز الطبي للزعيم ان إصابة سالم الدوسري ليست مقلقة وهي عبارة كدمة شديدة في الظهر وان مفصل القدم للاعب سليم تماما و ان الإصابة جاءت نتيجة سقوطه القوي على أرضية الملعب.

يذكر ان مباراة نهائي كأس موسم الرياض انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل لاشىء سجلهما ملينكوفيتش سافيتش في الدقيقة ١٧ وسالم الدوسري في الدقيقة ٣٠.