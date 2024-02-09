ديسابر يتحدى جنوب أفريقيا ويؤكد: هدفنا برونزية أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق المدرب الفرنسي سيبستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية تصريحات قوية قبل مواجهة جنوب أفريقيا المقررة بينهما لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال ديسابر فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة “يجب أن نغادر بأمر إيجابي وسنفعل كل ما في وسعنا للعودة بهذه الميدالية إلى الوطن، وتقديمها إلى الشعب الكونغولي الذي يحب كرة القدم”.

وأضاف المدرب الفرنسي "لقد قطعنا شوطا طويلا، وأظهرنا أشياء جيدة ولا نريد حبة رمل لتعطيل الآلة ولا يزال لدينا مجال للتحسين. ستكون النتائج إيجابية وسنبذل قصارى جهدنا لتحسين هذا المنتخب لسنوات قادمة".

وأتم تصريحاته "كانت جماهير الكونغول رائعين معنا من أعماق قلبي، أريد أن أشكرهم على كل شيء".

وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية أمام منتخب كوت ديفوار بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الحسن واتارا"، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المُقامة حاليًا على الأراضي الإيفوارية.