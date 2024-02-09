معلق مباراة الاهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

استقرت شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، على معلق مباراة فريق الاهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الاهلي ضد شباب بلوزداد، يوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، في عقر دار الفريق الجزائري.

وستقام مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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وستنطلق أحداث مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدهم من انتصار وتعادلين.

فيما يتواجد شباب بلوزداد في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

معلق مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد

ومن المقرر أن يتم بث أحداث مباراة الاهلي ضد بلوزداد، عبر قناة beine sports HD، حيث سيقوم بالتعليق على اللقاء المعلق محمد بركات.

ويسعى المارد الأحمر، لتحقيق الفوز وخطف 3 نقاط لمواصلة مشواره الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا.