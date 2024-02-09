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بسبب كولر.. الغندور يطالب الزمالك بالتعاقد مع نجم الاهلي

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الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا- كأس السوبر المصري

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا- كأس السوبر المصري

طالب خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، بالتعاقد مع أحد نجوم النادي الاهلي، خلال الفترة المقبلة، بعد خروجه من حسابات مارسيل كولر، المدير الفني.

ويرغب الغندور، في تعاقد نادي الزمالك مع أحمد عبد القادر، لاعب النادي الاهلي، بعدما ابتعد عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”طالما الاهلي مش محتاج أحمد عبد القادر و كولر أوصى برحيله ما المانع انه ينتقل للزمالك”.

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وكان نادي سيفاس سبور التركي، قد أبدى رغبته في التعاقد مع أحمد عبد القادر نجم الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة.

ووافق كولر، على رحيل أحمد عبد القادر، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، قبل أن تفشل الصفقة.

وتعثر انتقال أحمد عبد القادر إلى سيفاس سبور التركي بسبب خلافات في طريقة تسديد قيمة الصفقة للنادي الاهلي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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