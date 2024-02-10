بعد أزمته بسبب فلسطين.. يوسف عطال ينضم لـ الدوري التركي

انضم الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، إلى صفوف نادي أضنة دمير سبور التركي، بعد أزمته مع ناديه بسبب دعم فلسطين.

وأعلن نادي أضنة دمير سبور التركي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع اللاعب الجزائري يوسف عطال، قادمًا من صفوف نيس الفرنسي.

وكشف نادي أضنة دمير سبور التركي، في بيان رسمي منذ قليل، عن تعاقده مع عطال، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

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ويغيب يوسف عطال، عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد الأزمة القوية التي تعرض لها من جانب ناديه بسبب دعم فلسطين بعد العدوان الغاشم على غزة.

وكانت محكمة الجنايات الفرنسية، قد ألقت القبض على يوسف عطال، بعدما أعلن دعمه للقضية الفلسطينية، وتم الحكم على الجزائري بالسجن لمدة 8 أشهر مع غرامة مالية 45 ألف يورو مع إيقاف التنفيذ.

وكان الجزائري يوسف عطال، قد نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، يدعم فيه القضية الفلسطينية، قبل أن يقوم بحذفه وتقديم اعتذاره.

واعتبرت السلطات الفرنسية أن ما نشره عطال، هو تحريض على الكراهية ومعاداة للسامية، ليتم إلقاء القبض عليه.