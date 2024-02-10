ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ستاد لوسيل، الصدام الكروي المنتظر، الذى يجمع بين منتخب قطر ونظيره منتخب الأردن، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات نهائي كأس آسيا.

ويلتقي منتخب قطر بنظيره الاردن، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، السبت الموافق 10 فبراير 2024 ، بنهائي عربي مرتقب يجمع المنتخبين لحصد اللقب الاسيوي.

التشكيل المتوقع لنهائي كأس آسيا بين قطر والاردن

تشكيل منتخب الأردن المتوقع أمام قطر في نهائي كأس آسيا

في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

في خط وسط : عبد الله نصيب، براء مرعي، يزن العرب

في خط الوسط: محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إحسان حداد

في الهجوم: محمود المرضي، يزن النعيمات، موسى التعمري

تشكيل منتخب قطر المتوقع أمام الأردن في نهائي كأس آسيا

في حراسة المرمى:مشعل برشم.

في خط الدفاع: جاسم جابر، المهدى على، لوكاس مندس، بيدرو ميجيل كوريا.

في خط الوسط: محمد وعد، أحمد فتحي، همام الأمين.

في الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، يوسف عبد الرازق