صيد اكتوبر يهزم بيجاسوس فى دورى منطقة الجيزة

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق 2011 لكرة القدم بصيد أكتوبر من الفوز على فريق بيجاسوس بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب صيد اكتوبر فى بطولة دورى منطقة الجيزة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين: يحيى حسنى،حمزة ممدوح،يوسف عمرو،عمر فتح الله،محمد عمرو،ادم عمرو،محمد مجدى،حسن محمد،يوسف وليد،زياد احمد،نزار معتز،فاروق احمد،حسن مصطفى،احمد سيد،عمر محمد،عمر شريف،تيمور احمد،شريف احمد،تقى الدين حازم،على حازم.



الجهاز الفنى والادارى:

المدير الفنى على حمزة،مدرب الحراس مصطفى عبد الحليم،اخصائى اصابات دكتور خالد على، مدير ادارى دكتور محمد مرضى ،ادارى محسن مراد