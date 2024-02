نهائي كأس آسيا وريال مدريد يواجه جيرونا.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 10-1-2024، عدد من المواجهات القوية والمرتقبة على مستوى نهائي كأس آسيا 2023، بالإضافة للعديد من الصدامات النارية بالدوريات الأوروبية الكبرى.

ويلتقي منتخب قطر مع نظيره الأردن، في نهائي بطولة كأس آسيا 2023، على ملعب "لوسيل".

ويخوض منتخب جنوب إفريقيا مواجهة قوية أمام الكونغو الديمقراطية لتحديد المركز الثالث، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويستضيف ملعب "الأنفيلد" مواجهة ليفربول وبيرنلي، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

كما يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة قوية بين ريال مدريد وجيرونا، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

نهائي كأس آسيا

الأردن VS قطر، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، على قنوات وbeIN ASIAN CUP 1، beIN ASIAN CUP 2، وbeIN ASIAN CUP 3، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وSSC1 HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1.

كأس أمم أفريقيا 2023:

جنوب أفريقيا VS جمهورية الكونغو، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، على قنوات beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 2 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي ضد إيفرتون، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

فولهام ضد بورنموث، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".

ليفربول ضد بيرنلي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

لوتون تاون ضد شيفيلد يونايتد، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

توتنهام هوتسبر ضد برايتون، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Setanta Sports 1 Eurasia HD".

ولفرهامبتون ضد برينتفورد، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

نوتينجهام فورست ضد نيوكاسل يونايتد، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس ضد فياريال، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال سوسيداد ضد أوساسونا، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال مدريد ضد جيرونا، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

لاس بالماس ضد فالنسيا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

كالياري ضد لاتسيو، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

روما ضد إنتر ميلان، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ساسولو ضد تورينو، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الفرنسي

لينس ضد ستراسبورج، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

باريس سان جيرمان ضد ليل الفرنسي، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "TNT Sports 2".