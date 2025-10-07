بطولة ألمانيا: كاين يؤكد استعداده لتمديد عقده مع بايرن

الرياص - اسماء السيد - لندن : أكد مهاجم بايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم الانكليزي هاري كاين أنه يفكر في تمديد عقده مع عملاق بافاريا بعدما شعر أن رغبته في العودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز قد خفتت.

ويتألق كاين في صفوف بطل ألمانيا مع بداية الموسم الجديد، حيث سجل 18 هدفا، منها 11 في الدوري، في 10 مباريات في مختلف المسابقات.

ويرتبط المهاجم البالغ 32 عاما والذي سجل 103 أهداف في 106 مباريات مع بايرن منذ انتقاله إليه قادما من توتنهام، بعقد حتى عام 2027، وهو مستعد للتفاوض على تمديده.

قال كاين الذي انضم إلى منتخب "الأسود الثلاثة" استعدادا لمواجهة ويلز وديا، ثم لاتفيا ضمن الجولة الثامنة من تصفيات مونديال 2026 "بالنسبة للبقاء لفترة أطول، أرى ذلك بالتأكيد".

وأضاف "لقد تحدثت بصراحة قبل أسبوعين عن أنني لم أجرِ أي محادثات مع بايرن ميونيخ بعد، ولكن إذا طُرحت، فسأكون مستعدا للتحدث بصراحة. من الواضح أن الأمر يعتمد على كيفية سير الأمور في العام المقبل وما نحققه معا. في الوقت الحالي، أقول إننا نعيش لحظة رائعة، ولا أفكر في أي شيء آخر".

عندما غادر كاين توتنهام عام 2023، توقع البعض أن يعود إلى بلاده سعيا لتحطيم الرقم القياسي لهدافي الدوري، حيث ما زال يحتاج إلى 48 هدفا فقط لتجاوز رقم آلان شيرر البالغ 260 هدفا.

لم يخفِ الدنماركي توماس فرانك مدرب توتنهام رغبته بعودة الهداف التاريخي للنادي إلى شمال لندن، علما أن تقارير صحافية أشارت إلى أن عقده مع بايرن يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 66 مليون دولار.

وتابع كاين "لا أعرف بشأن الدوري الإنكليزي الممتاز. لو سألتني عندما رحلت إلى بايرن، لقلت بالتأكيد إني سأعود".

وأردف "بعد عامين من اللعب هناك، ربما أقول إن الرغبة قد خفتت قليلا، لكني لن أقول إني لن أعود أبدا".

واستطرد قائلا "ما تعلمته خلال مسيرتي هو أن الفرص والأوقات المختلفة تتاح لك وتسير الأمور على ما يرام. بالعودة إلى تجربتي الأولى مع بايرن ميونيخ، فأنا أؤمن تماما ببايرن".

وأشاد كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن بمهاجمه الانكليزي قائلا إن فريقه "يشهد على الأرجح أفضل نسخة من هاري كاين على الإطلاق".

وحقق كاين بعد طول انتظار أول لقب في مسيرته مع بايرن بفوزه بلقب "بوندسليغا" في الموسم الماضي.