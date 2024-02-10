حقيقة إصابة بيرسي تاو قبل مباراة جنوب إفريقيا والكونغو

تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية بشان إصابة الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الاهلي وذلك رفقة منتخب بلاده، قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس أمم إفريقيا.

وكشفت روم تيتوس، المتحدثة الإعلامية في منتخب جنوب إفريقيا، حقيقة إصابة بيرسي تاو، وغيابه عن مباراة الكونغو الديمقراطية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع المقرر لها اليوم.

اقرأ أيضًا: بسبب أكرم توفيق.. صدام بين إدارة الاهلي وكولر

وقالت تيتوس في تصريحاتها لصحيفة “كيك أوف”: “إصابة بيرسي تاو في كوت ديفوار ليست حقيقة، اللاعب يتمتع بجاهزية تامة لمواجهة الكونغو الديمقراطية، وغيابه عن التدريبات الأخيرة جاء بقرار من المدير الفني هوجو بروس”.

واختتمت: “المدير الفني هوجو بروس قرر استبعاد بيرسي تاو من تدريبات المنتخب أمس، وذلك لإراحته قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية اليوم”.

من جانبه قام السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي بالتواصل مع بيرسي تاو للاطمئنان على حالته الصحية، كما كلف الجهاز الإداري بالفريق لتشهيل مهمة اللاعب إلى الفريق بعد مباراة اليوم مع منتخب بلاده.