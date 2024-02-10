"بتوصية التوأم".. الخليج 365 يكشف مدرب برازيلي في جهاز منتخب مصر الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن ينضم مدرب أحمال برازيلي جديد في الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن وافقوا على تواجد مدرب أحمال برازيلي يدعى مانويل، ضمن الجهاز المعاون في تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن التوأم يعمل على دعم الجهاز الفني للمنتخب، بكل الطرق التي تؤدي إلى ظهور اللاعبين بشكل مختلف تماما في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن المدرب العام في الجهاز الفني لم يتحدد بعد، وسيتم طرح الاسم في الساعات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يضم، حسام حسن مديرا فنيا، وإبراهيم حسن مديرا للكرة، طارق سليمان مدرب مساعد وسعفان الصغير مدربا لحراسة المرمى، ووليد بدر مديرا إداريا.

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