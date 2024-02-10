مفاجأة كبيرة بشأن استبعاد عبدالله السعيد من منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمود فتح الله، المدرب العام السابق لنادي بيراميدز، عن مفاجأة بشأن استبعاد عبدالله السعيد من قائمة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال فتح الله، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة "اون تايم سبوتس" مساء أمس الجمعة، إن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق، وضع اسم عبدالله السعيد ضمن اختياراته في قائمة مصر لكأس أفريقيا 2023.

وأوضح أنه "قيل لفيتوريا ألّا يضم عبدالله السعيد، ولذلك لم يتم ضمه للقائمة."

يشار إلى أن عبدالله السعيد، الذي انتقل من بيراميدز للزمالك قبل أيام، لعب مع منتخب مصر في 55 مباراة، سجل فيها 6 أهداف، لكن آخر مشاركة دولية له كانت في بطولة أفريقيا 2021 ولعب في تلك النسخة مرتين فقط.

وعن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، قال فتح الله، إنه كان يجب أن يُحاسب على ما طُلب منه، خاصة أن هدف منتخب مصر هو التأهل لكأس العالم 2026.

وأضاف أنه نصح فيتوريا بعدم الاستماع لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أكد دعمه لتعيين حسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر.

وودع منتخب مصر منافسات بطولة أمم أفريقيا 2023 من دور الـ16، بعد الخسارة بضربات الترجيح أمام جمهورية الكونغو بعد التعادل 1/1.

ولم يحقق منتخب مصر الفوز في 4 مباريات، حيث تعادل مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

وبعد نهاية مشوار مصر في المسابقة، قرر الاتحاد المصري إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من منصبه وتعيين حسام حسن مكانه.