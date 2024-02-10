جوميز يستقر على بديل فتوح في الزمالك

استقر البرتغالي جوزيه جومبيز المدير الفني لنادي الزمالك، على بديل أحمد فتوح، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الماضية.

أعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، خلال الأيام القليلة الماضية، التعاقد مع جوزيه جوميز، ليتولى تدريب الفريق، خلفاً للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وبدأ جوميز، في ترتيب أوراقه في الزمالك، لكنه اصطدم بضعف في عدة مراكز، خاصة بعد إصابة محمود حمدي الونش، وأحمد فتوح.

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وكان فتوح قد تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية، بينما أصيب الونش بقطع في الرباط الصليبي، ويغيب الثنائي لمدة طويلة نتيجة هذه الإصابات.

وعلم “كورة 365″، أن جوميز يجهر اللاعب إبراهيما نداي للاستعانة به في مركز الظهير الأيسر في الفترة القادمة، تعويضاً لغياب فتوح.

ويرى جوميز أن إبراهيما نداي، هو الأنسب ليكون بديل فتوح في هذا المركز، أكثر من محمد عبد الشافي الذي يؤثر عليه عامل السن.

الجدير بالذكر، أن الزمالك أبرم 10 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على رأسهم عبدالله السعيد، وناصر منسي، والفلسطيني ياسر حمد.