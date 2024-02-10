كأس آسيا.. أكرم عفيف يسجل الهدف الأول في شباك الأردن (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز أكرم عفيف لاعب منتخب قطر الهدف الأول أمام الأردن في نهائي كأس آسيا، والتي تجمع بينهما الأن على ملعب لوسيل.

جاء هدف عفيف الأول عبر ركلة جزاء في الدقيقة 22 ، بعدما سدد الكرة على يمين الحارس الأردني لتسكن الشباك.

شاهد هدف قطر الأول عبر أكرم عفيف

تشكيل قطر أمام الأردن:

في حراسة المرمى: مشعل برشم

في الدفاع: لوكاس مينديز، المهدي علي، طارق سلمان

في الوسط: محمد وعد، حسن الهيدوس، أحمد فتحي، جاسم جابر عبدالسلام، يوسف عبدالرزاق

في الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي





تشكيل الأردن:



حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - براء مرعي - إحسان حداد.

خط الوسط: نزار الرشدان - نور الروابدة - محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري - محمود مرضي - يزن النعيمات.



وتأهلت قطر إلى النهائي بعد الانتصار على إيران بثلاث أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس آسيا، فيما صعدت الأردن بعد تخطيها عقبة كوريا الجنوبية.

