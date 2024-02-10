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أول صور من عزاء والد لاعب الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - إسلام فاروق:
أقيم اليوم السبت، عزاء والد لاعب خط وسط الأهلي، أحمد نبيل كوكا، في دار العزاء بالبساتين، مسقط رأس اللاعب.

وحضر العزاء عدد من لاعبي نادي الأهلي، أبرزهم أكرم توفيق وحسين الشحات وكريم فؤاد، بالإضافة إلى خالد بيبو.

وكان تشييع الجنازة صباح اليوم، وحرص عدد من لاعبي النادي الأهلي على مؤازرة كوكا، أبرزهم محمود كهربا ومصطفى شوبير.

الجدير بالذكر أن كوكا قد أعلن وفاة والده فجر اليوم السبت.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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