الامارات | 276 درّاجاً يشاركون في السباق الصحراوي لبطولة السلم اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك 276 درّاجاً في منافسات السباق الصحراوي، اليوم، في ختام منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدرّاجات الهوائية، التي تقام برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان، أمس، إن الدرّاجين المشاركين في السباق الصحراوي يمثلون 45 فريقاً من 36 جنسية مختلفة، إذ سيشارك 181 متسابقاً (51 في الفردي، و130 في الفرق) بسباق مسار «برقا ثمود» لمسافة 47 كلم، في حين يشارك 95 درّاجاً في مسار «غدير براشي» لمسافة 52 كلم، في قلب منطقة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية، بواقع (25 درّاجاً للفردي و70 يمثلون الفرق).

وتتصدر الإمارات عدد المشاركين بـ112 درّاجاً، وتأتي الفلبين ثانياً بـ76 درّاجاً، والهند بـ14 متسابقاً، و10 لبريطانيا، والمغرب بثمانية، وجنوب إفريقيا بستة، وسورية بمثلها، ومصر بأربعة، والجزائر بثلاثة، فيما تشارك 10 دول باثنين من الدرّاجين، و16 دولة بدرّاج واحد.

ويُعدّ فريق «الشيخ أحمد بن حميد النعيمي» من أبرز المشاركين، إلى جانب فرق: الوثبة وشباب الأهلي وشرطة دبي وربدان ووزارة الدفاع، ونادي أبوظبي للدرّاجات الهوائية، و«إيغل» و«ألفا»، وفريق شرطة أبوظبي، و«تورك»، والنصر، والحمرية، وياسي، وفريق العين للدرّاجات، و«سايكل زون».

ويمثل السباق الصحراوي المحطة الرابعة والأخيرة، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدرّاجات الهوائية، والبالغ مجموع جوائزها المالية ثلاثة ملايين و500 ألف درهم، إذ شهدت البطولة إقامة سباق النخبة للدرّاجين، و«السباق إلى الفضاء» للدرّاجين الهواة الإماراتيين، و«سباق السيدات» للمواطنات والمحترفات. وعملت اللجنة العليا المنظمة على استغلال بطولة السلم للدرّاجات الهوائية لتحقيق الأهداف الرياضية والوطنية، من خلال نوعية السباقات واختيار مسارات جديدة، وربط السباقات بالأحداث والأماكن الوطنية، والمنجزات الوطنية والعالمية.

ووضعت اللجنة العليا للبطولة، برئاسة عُمير بن جمعة الفلاسي، اللمسات الأخيرة على المسارين المخصصين للسباق الصحراوي، وتوفير أعلى سُبل السلامة للدرّاجين المشاركين على طول مسافة السباق على غرار النسخ الماضية.

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درّاجاً مواطناً يشاركون في منافسات السباق الصحراوي.