الاهلي يتحرك لتأمين 4 نجوم

قرر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، تأمين رباعي الفريق الكروي الأول، بتجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة.

وكشف الإعلامي أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، عن هوية رباعي الاهلي، المقرر تجديد عقودهم في الفترة المقبلة.

وقال أمير هشام، إن النادي الاهلي يسعى لتجديد عقد كلًا من محمد هاني، علي معلول، بالإضافة إلى تعديل عقود محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم.

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وأوضح أن النادي الاهلي، سيفتح ملف تعديل وتجديد عقود اللاعبين، عقب عودة أمير توفيق مدير التعاقدات إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن المارد الأحمر سيعقد جلسات مع الرباعي عقب مباراة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

واختتم، بأن النادي الاهلي سيعمل على تقدير محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بعدما تمسك بالاستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء ورفض عروض قوية للاحتراف.