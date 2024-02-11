راتب حسام حسن بعد قيادة منتخب مصر

كشف الإعلامي أمير هشام، عن الراتب الذي سيحصل عليه حسام حسن، بعد توليه القيادة الفنية لـ منتخب مصر، خلفًا لـ روي فيتوريا.

وكان اتحاد الكرة، قد أعلن عن رحيل البرتغالي روي فيتوريا، بعد وداع منتخب مصر لـ كأس أمم أفريقيا 2023، وتعيين حسام حسن.

وقال الإعلامي أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن اتحاد الكرة بصدد صياغة عقود حسام حسن المدير الفني الجديد لـ منتخب مصر.

اقرأ أيضًا.. الاهلي يتحرك لتأمين 4 نجوم

وأوضح أن الاتجاه داخل اتحاد الكرة، هو حصول حسام حسن على مبلغ مليون جنيه شهريًا، وهو نفس الراتب الذي كان يتقاضاه إيهاب جلال المدير الفني الأسبق.

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار، بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في دور الـ16.

تجدر الإشارة إلى أن أول مباراة رسمية سيقود فيها حسام حسن، المنتخب المصري، ستكون ضد بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، خلال شهر يونيو.