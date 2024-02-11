دوري "أن بي ايه": كوري يهدي الفوز لووريرز بثلاثية قاتلة

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: سجل النجم ستيفن كوري سلة ثلاثية قاتلة قبل 0.7 ثانية من النهاية وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز للفوز بفارق نقطة على ضيفه فينيكس صنز 113 112 السبت، وذلك ضمن مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه".

وما زال كوري في سن الـ 35 عاماً وبعد 14 عاما في سان فرانسيسكو وأربعة ألقاب "أن بي آيه" أعوام 2015 و2017 و2018 و2022، وجائزتين لأفضل لاعب في الموسم المنتظم (2015 و2016)، يُشعل ملاعب كرة السلة بموهبته.

ويعتبر كوري هذا الموسم شريان حياة ووريرز المتعثر والذي صعد بهذا الفوز إلى المركز العاشر في المنطقة الغربية مع 25 فوزاً مقابل العدد ذاته من الهزائم، علماً أن الفريق ما زال يتعافى من وفاة مساعد المدرب ديان ميلوييفيتش عن 46 عاماً جراء إصابته بأزمة قلبية في 17 كانون الثاني كانون الثاني (يناير).

وسجل كوري سلة ساحرة ليخرج من اللقاء مع 30 نقطة، وأضاف إليها 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

تأخر ووريرز بفارق نقطتين (110 112) قبل 3.3 ثوانٍ من النهاية، قبل أن تصل الكرة إلى كوري وعلى الرغم من الدفاع اللصيق من قبل الثنائي برادلي بيل و ديفن بوكر، إلاّ أنّ النجم الذي سيبلغ 36 عاماً في آذار (مارس) المقبل، نجح في رمية من خلف خط النقاط الثلاث استقرت في السلة، لينفجر ملعب "تشايس سنتر" في حين انحنى كوري وبدأً بالصراخ وتشارك الفرحة الهستيرية مع الجماهير.

وواصل فريق ووريورز الارتعاش بعد رمية منقذه، لكن صنز كيفن دورانت (24 نقطة و10 متابعات) وبوكر (32 نقطة) لم يتمكن من سرق فرحة الجماهير وخطف الفوز.

قال كوري نجم تلك الأمسية "عشقي للعبة يمنحني الطاقة، بغض النظر عما يحدث. أنا محظوظ".

وفي تورونتو، تابع كليفلاند كافالييرز ثاني المنطقة الشرقية سلسلة انتصاراته ورفعها إلى 9 توالياً باسقاطه صاحب الأرض رابتورز 119 95.

وعاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي يفتقد لجهود نجمه جويل إمبيد للاصابة إلى سكة الانتصارات بعد أربع هزائم بفوزه على واشنطن ويزاردز 119 113.

في المقابل، مُني سان انتونيو سبيرز ونجمه الصاعد الفرنسي فيكتور ويمبانياما (21 نقطة و4 متابعات) بخسارته السابعة توالياً وذلك أمام بروكلين نتس 103 123، في حين قاد السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب 32 نقطة و8 متابعات و9 كرات حاسمة فريقه دالاس مافريكس لسحق أوكلاهوما سيتي ثاندر 146 111 الذي تخلى عن وصافة المنطقة الغربية لصالح لوس أنجليس كليبرز الفائز على ديترويت بيستونز 112 106.

وفي مباريات أخرى، فاز أتلانتا هوكس على هيوستن روكتس 122 113، وتشارلوت هورنتس على ممفيس غريزليز 115 106، وأورلاندو ماجيك على شيكاغو بولز 114 108 بعد التمديد.