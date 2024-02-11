دروي المحترفين.. تعرف على صفقات مجموعة الهبوط للقسم الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بدوري المحترفين، في الساعة الثالثة عصر غدًا الإثنين المقبل، وواصلت أندية مجموعة الهبوط، تدعيم صفوفها في فترة الانتقالات الشتوية، من أجل الابتعاد عن المراكز الـ 6 التي تهبط بأصحابها إلى دوري القسم الثاني ب .

ودعمت جميع الأندية المشاركة بالمجموعة باستثناء نادي مصر المقاصة نظرًا لعقوبة إيقاف القيد من جانب الفيفا.

جاءت صفقات أندية الصعود :

1- مكادي

ويعد مكادي أكثر الأندية التي دعمت صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث تعاقد مع 17 لاعبًا وهم يوسف بيبو، مصطفى ديشا لاعبا غزل المحلة، فارس عزت لاعب الاتحاد السكندري، محمود أكمل قادمًا من صفوف كفر الشيخ، هشام صبري لاعب كهرباء الإسماعيلية، وثلاثي كفر الشيخ محمد رضا، محمود بصلة، وأحمد طلعت.

كما ضم حسام البدري لاعب الجونة، أحمد شعبان لاعب بروكسي، فتحي عثمان قادماً من كيما أسوان، محمد شعبان لاعب بايونيرز، إبراهيم منصور لاعب الترسانة، محمد أشرف لاعب وادي دجلة، إسلام الفار لاعب هلال مطروح، أحمد عاشور لاعب دكرنس، وأحمد توتي مهاجم جمهورية شبين.

2- بترول أسيوط

وضم بترول أسيوط كلا من أحمد كشري، ومحمد قنديل ثنائي الفيوم، محمد عبدالرسول لاعب طنطا، النيجيري ميكلين بايكو قادماً من المصرية للاتصالات، ومحمد حمدان لاعب جمهورية شبين.

3- المصرية للاتصالات

تعاقد المصرية للاتصالات مع الغاني صامويل أوبونج لاعب الأهلي«2006» على سبيل الإعارة، جمعة متولي لاعب بلدية المحلة، محمود مسعود لاعب المنصورة، يوسف عطاي قادماً من صفوف مصر المقاصة، أحمد السقا لاعب أسمنت حلوان، محمود تايسون لاعب النصر للتعدين، وعبدالرحمن عبدالنبي لاعب أسوان.

4- أبوقير للأسمدة

نجح أبوقير للأسمدة في التعاقد مع 6 لاعبين هم شريف أشرف، محمد السعيد لاعب راية، جون مابتشو مهاجم المنيا، أحمد أبوعجيلة لاعب المقاولون العرب، مؤمن عاطف لاعب مكادي ومصطفى أمين قادماً من صفوف الترسانة.

5- أسوان

تعاقد أسوان مع النيجيري إيكي جوليوس قادماً من رينجرز، سليمان خالد لاعب فيوتشر، محمد إسماعيل لاعب الفيوم، عبدالله كامل لاعب وادي دجلة، محمد الفيومي لاعب دكرنس، محمد درويش لاعب الأقصر، ومحمود السيد من مكادي.

نادي اسوان

6- جمهورية شبين

وأعلن جمهورية شبين التعاقد مع 12 لاعباً هم عبدالمنعم مستور، وأحمد قاسم ثنائي أبوقير للأسمدة، محمود جبر لاعب الترسانة، أحمد الشامي قادماً من بلدية المحلة، مصطفى شلبي لاعب المجد السكندري، أحمد عبدالعال لاعب مالية كفر الزيات، محمد حسني لاعب مياة البحيرة، هشام صلاح لاعب البنك الأهلي، أسامة صبحي لاعب السكة الحديد، محمد ناجي لاعب هلال مطروح، ومحمد رؤوف، عمر أوكا لاعبا مكادي.

7- النجوم

وضم النجوم كلا من فريدي جودوين قادماً من صفوف الانتاج الحربي، هنري أونيام لاعب منتخب السويس، محمود المنشاوي لاعب كفر الشيخ، على بهيج لاعب المصرية للاتصالات، أحمد غريب لاعب المنصورة، مهند إبراهيم لاعب مكادي، محمود بشار لاعب السكة الحديد، محمد هيكل وإبراهيم ريعو لاعبا راية.

8- النصر للتعدين

وتعاقد النصر للتعدين مع أدهم حمدان لاعب إنبي، أمين محمد لاعب المستقبل، أحمد فضل لاعب بورفؤاد، عبدالرحمن قاسم لاعب ألو إيجيبت، أحمد رزق لاعب جمهورية شبين، محمد عادل لاعب بورفؤاد، ومحسن شعبان لاعب أبوالمطامير.

9- دكرنس

وأبرم دكرنس 9 صفقات جديدة وهم أمير حجازي، عبدالرحمن بوجي لاعبا الأوليمبي، حسن تريكة لاعب بلقاس سيتي، مجدي صبري لاعب غزل المحلة، أحمد يوسف وعودة محمد ثنائي الجمارك، محمود عقل قادماً من السكة الحديد وثنائي جمهورية شبين أبوالمجد بوشا وحسن بشندي.

مباريات مجموعة الصعود "الأسبوع الأول"

بترول أسيوط × مكادي

النجوم × جمهورية شبين

أسوان × أبوقير للإسمدة

المصرية للإتصالات × مصر المقاصة

النصر للتعدين × دكرنس

ترتيب دوري المحترفين:

1- بتروجيت 45 نقطة

2- وادي دجلة 38 نقطة

3- حرس الحدود 36 نقطة

4- غزل المحلة 35 نقطة

5- لافيينا 33 نقطة

6- السكة الحديد 29 نقطة

7- طنطا 29 نقطة

8- بروكسي 29 نقطة

9- راية 28 نقطة

10- القناة 28 نقطة

11- بترول أسيوط 28 نقطة

12- أبو قير للأسمدة 25 نقطة

13- المصرية للإتصالات 24 نقطة

14- أسوان 22 نقطة

15- دكرنس 21 نقطة

16- مكادي 15 نقطة

17- جمهورية شبين 14 نقطة

18- النجوم 13 نقطة

19- مصر للمقاصة 9 نقاط

20- النصر للتعدين 6 نقاط