مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام تولوز بالدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي نانت، تشكل مواجهة نظيره تولوز في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي 2023/24، في الجولة العشرين من المسابقة الموسم الجاري.

ويتواجد الدولي المصري مصطفى محمد ضمن التشكيل الأساسي لفريق نانت للمباراة الثانية على التوالي بعد العودة من كأس أمم إفريقيا في مواجهة تولوز، على ملعب استاد تولوز.

تشكيل نانت اليوم أمام تولوز في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: لافون

خط الدفاع: دوفيرن، ناثان زيزي، جان كاستيليتو، بالويس

خط الوسط: شيريفيلا، ماركوس كوكو، موسى سيسوكو

خط الهجوم: بيني تراوري، كاديوير، مصطفى محمد

وكان فالديمار كيتا مالك نادي نانت الفرنسي قد أثنى على الأداء الذي يقدمه مصطفى محمد لاعب الفريق مع منتخب مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا، موضحًا موقفه من البيع لباريس سان جيرمان حال تلقى عرضًا في الفترة المقبلة.

وقال فالديمار في تصريحات تلفزيونية عبر القناة "الأولى": "سعيد جدًا وفخور بما يقدمه مصطفى محمد مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، وسعيد أنكم تأهلتم للدور الثاني من البطولة وأن مصطفى كان له دور حاسم في هذا التأهل".

وأضاف: "مصطفى محمد كانت لديه في البداية بعض الصعوبات في التأقلم، ولكنه تغلب على ذلك في فترة وجيزة، هو لاعب لديه الإرادة في التغلب على الصعوبات".

واختتم: "هو لاعب خطير جدًا في منطقة الجزاء ويسعى دائمًا إلى الفوز وهذا جزء من طبيعة شخصية ساهمت في المقام الأول على التطور، مصطفى محمد لاعب مهم لفريق نانت، ونحن متأثرون جدًا بغيابه وهذا أمر طبيعي".

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