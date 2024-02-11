طلب مفاجئ من كولر لـ نجم الاهلي وقرار حاسم بشأن مستقبله

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن طلب السويسري مارسيل كولر لنجم الاهلي، وقراره الحاسم بشأن مصير مستقبل اللاعب في الفترة المقبلة.

استبعد مارسيل كولر، عدد من لاعبي الاهلي من حساباته في الفترة الماضية، كما أنه أصدر فرمان ببيعهم في الشتاء، من بينهم أحمد عبد القادر ومحمود متولي وكريم نيدفيد.

لكن لم يرحل أي منهم عن الاهلي في يناير، حيث أن صفقة انتقال أحمد عبد القادر إلى الدوري التركي باءت بالفشل خلال الساعات الماضية.

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وفقاً لذلك، عقد كولر جلسة مع أحمد عبد القادر صباح اليوم بحضور خالد بيبو، من أجل حسم مصير اللاعب مع الفريق في الفترة القادمة.

وتحدث شبانة، عن تفاصيل جلسة كولر وأحمد عبد القادر، من خلال برنامجه «من الآخر» والمذاع عبر «راديو شعبي إف إم».

وأكد على أن كولر سيحتوي أحمد عبدالقادر نفسيا، خصوصًا أنّه أحد أهم اللاعبين الموهوبين في الاهلي وإعطائه فرصة جديدة لإثبات ذاته مع الفريق من جديد.

وأشار إلى أن مدرب الاهلي طلب من عبد القادر، استعادة تركيزه مع الفريق والمران بجدية، خلال الفترة المقبلة، لرفع مستواه الفني والبدني للاعتماد عليه.

ويستعد الاهلي للمواجهة التي تنتظره ضد شباب بلوزداد، المقرر خوضها، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 5 جويلية، في دوري أبطال أفريقيا.