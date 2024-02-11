مصطفى محمد يصنع ويسجل في فوز نانت على تولوز

ياسر رشاد - القاهرة - فاز نانت على نظيره تولوز بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير في الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي.

سجل النجم الدولي المصري مصطفى محمد الهدف الأول بعد مرور دقيقتين فقط من عمر اللقاء، ولم يكتفي بالتسجيل، بل صنع الهدف الثاني لفريقه لزميله تينو كاديوير في الدقيقة 51.

وقبل نهاية اللقاء نجح دالينجا لاعب تولوز في تسجيل هدف تقليص الفارق ذلك في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي من المباراة.

مصطفى محمد



موقف نانت وتولوز في الدوري الفرنسي

بتلك النتيجة رفع نانت رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما توقف رصيد تولوز عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

رفع مصطفى محمد رصيده إلى 7 أهداف في مسابقة الدوري الفرنسي، بالإضافة لصناعته هدفا ليساهم مع الكاناري بـ 9 أهداف.

