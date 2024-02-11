ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد هدف مصطفى محمد أمام تولوز

يستعرض “كورة 365” ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد هدف الدولي المصري مصفى محمد في مباراة نانت ضد نظيره تولوز اليوم الأحد.

وقاد مصطفى محمد فريق نانت للفوز على مضيفه تولوز بنتيجة 2-1، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الفرنسي.

وأحرز مصطفي محمد الهدف الأول لصالح نانت في شباك تولوز بالدقيقة الثانية، من ضربة حرة مباشرة.

فيما صنع نجم منتخب مصر الهدف الثاني لفريقه فى الدقيقة 51 والذي سجله اللاعب تينو كاديويري.

ورفع مصطفى محمد رصيده من الأهداف في الدوري الفرنسي لـ7 أهداف محتلًا بها المركز الخامس في جدول ترتيب الهدافين.

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ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

1 – كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، 20 هدفًا.

2 – وسام بن يدر، موناكو، 11 هدفًا.

3 – ألكسندر لاكازيت، ليون، 10 أهداف.

4 – جوناثان ديفيد، ليل، 8 أهداف.

5 – مصطفي محمد، نانت، 7 أهداف.

6 – أكور أدمز، مونبيلييه، 7 أهداف.

7 – كولو مواني، باريس سان جيرمان، 6 أهداف.

8 – أوبامينج، مارسيليا، 6 أهداف.

9 – تيدي توما، ريمس، 6 أهداف.

10 – تيريم موفي، نيس، 6 أهداف.