محمد عبد المنصف: عصام الحضري حارس مصنوع .. والشناوي سيعتزل قريبا

تحدث محمد عبد المنصف، حارس مرمى منتخب مصر والزمالك السابق، عن ندرة مواهب حراسة المرمى التي تشهدها مصر في الوقت الحالي.

وقال محمد عبد المنصف، عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “الوقت الحالى يشهد ندرة فى المواهب على مستوى حراسة المرمى”.

وأضاف: “الحارس المصنوع يعيش أكثر من الموهوب ويحقق نتائج أكبر، وعصام الحضرى مثل أحمد شوبير موهبة مصنوعة ولم يمتلك موهبة ثابت البطل أو عادل المأمور”.

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وتابع: “محمد الشناوي حارس مصنوع، لديه جزء بسيط فقط من الموهبة، ولن يكمل في الملاعب حتى سن الأربعين، وسيكون أمامه 3 سنوات في الملاعب قبل إعلان اعتزاله”.

وأتم: “مصطفى شوبير حارس الأهلى موهوب وأفضل من والده ولديه ثقة وهدوء ورشاقة ومرونة كبيرة.”.