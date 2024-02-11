الحفل الختامي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ترأس المغني الإيفواري ألفا بلوندي الحفل الختامي لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 في نسختها الـ34، على ملعب الحسن واتارا.

وشارك في الاحتفالات سيرج وروزلين ومغني الراب ديدي بي وتام سير وفريق بايا، الذين أدوا معًا الأغنية الشهيرة و "Coup de Marteau".

بالإضافة إلى أوركسترا مكونة من 123 طفلا و14 مدربا أوركسترا لتقديم العروض، وتتضمن عروضهم الأغنية الرسمية "أكوابا" من ألحان المجموعة الشعبية الإيفوارية "ماجيك سيستم" والنيجيري يمي ألادي والمصري محمد رمضان.

ويلاقي منتخب كوت ديفوار نظيره النيجيري، اليوم الأحد، في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويدخل منتخب نيجيريا المباراة بالتشكيل الرسمي التالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: أولا أينا، ويليام تروست، إيكونج، سيمي أجاي، كالفين باسي.

الوسط: زايدو سانوسي، فرانك أونيكا، أليكس أيوبي

الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، صامويل تشوكويزي

وعلى الجانب الآخر، يدخل منتخب كوت ديفوار المباراة بالتشكيل الرسمي التالي:

حراسة المرمى: فوفانا

خط الدفاع: كونان، كوسونو، إيفان نديكا، أورييه

خط الوسط: سيري، سيكو فوفانا، فرانك كيسي

خط الهجوم: جرادال، هالير، إدنجرا

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