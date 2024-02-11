بطولة ألمانيا: شتوتغارت يواصل صحوته

الرياص - اسماء السيد - برلين: واصل شتوتغارت صحوته بفوزه الصريح على ضيفه ماينتس 3 1 الأحد في ختام المرحلة الحادية والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وحسم شتوتغارت نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين في الوقت بدل الضائع عبر ماكسيميليان ميتلشتادت (45+1) وجايمي ليفلينغ (45+3) إثر تمريرتين حاسمتين لباسكال شتينتسل.

وعزز دينيتس أونداف المعار من برايتون الإنكليزي، تقدم شتوتغارت في الدقيقة 73، بهدفٍ هو الخامس له في المباريات الثلاث الاخيرة والرابع عشر في 18 مباراة في البوندسليغا، قبل أن يقلص الفرنسي لودوفيك أجورك الفارق بعد ثلاث دقائق.

وشارك هدّاف شتوتغارت الدولي الغيني سيرهو غيراسي (17 هدفا في 14 مباراة في الدوري هذا الموسم)، بديلاً في الشوط الثاني، في أول مباراة له مع فريقه في عام 2024، بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج.

وهو الفوز الثالث تواليا لشتوتغارت والرابع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل والتي لم يلعب فيها منذ موسم 2009 2010، بعدما رفع رصيده الى 43 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي لحق به الجمعة بفوزه على فرايبورغ بثلاثية نظيفة.

واستغل شتوتغارت ومدربه سيباستيان هونيس الذي أنقذه من الهبوط الموسم الماضي بحسم دور الملحق أمام هامبورغ، الخسارة المذلة لبايرن ميونيخ امام مضيفه باير ليفركوزن المتصدر 0 3 السبت وقلص الفارق بينهما الى سبع نقاط.

في المقابل، زادت محن ماينتس الذي حقق فوزا واحدا حتى الآن هذا الموسم، بخسارته الثالثة عشرة فبقي في المركز السابع عشر قبل الاخير برصيد 12 نقطة بفارق الاهداف امام دارمشتات الأخير.