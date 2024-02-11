رسميا.. أحمد أيوب يعلن رحيله عن المروج الليبي

ياسر رشاد - القاهرة - اعتذر أحمد أيوب المدير الفني لفريق المروج الليبي عن استكمال مهمته رسمياً مع الفريق خلال منافسات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز اللييي لأسباب خاصة.

وفضل أيوب الاكتفاء بالفترة السابقة التي قاد فيها الفريق لنتائج جيده وفقاً لظروف الفريق وضعته في المركز السادس بعد انتهاء الدور الأول للدوري في أول مشاركة للنادي بالدوري الممتاز بعد غياب ٢٢ عاماً.

وقدم أيوب استقالته لمجلس الإدارة ، ووجه لهم الشكر علي قبول استقالته متمنياً التوفيق للفريق خلال مشواره القادم.

وسبق أن تولى أحمد أيوب قيادة فريق حرس الحدود كما عمل مدرباً عاماً للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري بجانب عمله كمدرب عام للأهلي مع حسام البدري ومحمد يوسف والإسباني خوان جاريدو.