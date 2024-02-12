"السنغال تسيطر".. أبرز إحصائيات كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، في نسختها الـ 34، منذ إقامة أول نسخة في عام 1957 بمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا.

وحصد منتخب كوت ديفوار لقب كأس الأمم الإفريقية على حساب نيجيريا بعد الفوز بنتيجة 2-1، ويعد هذا هو الكأس الثالث التي تفوز به الفيلة عبر التاريخ.

ونستعرض لكم أبرز إحصائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

أقوى خط دفاع وهجوم في النسخة الـ34 من كأس الأمم الإفريقية

يمتلك منتخب السنغال أقوى خط دفاع في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث تلقت شباك ميندي هدفين فقط خلال 4 مباريات، ولكن أسود التيرانجا خرجوا من البطولة في دور الـ16 بركلات الترجيح أمام كوت ديفوار 5-4.

ومن جانب آخر، يمتلك منتخب السنغال أقوى خط هجوم في كأس الأمم 2023 برصيد 9 أهداف في 4 مباريات، بالتساوي مع منتخب غينيا الاستوائية.

ترتيب أكثر 5 لاعبين تسجيلا للأهداف في كأس الأمم الإفريقية 2023

1.إيميليو إنسوي (غينيا الاستوائية) - 5 أهداف

2.مصطفى محمد (مصر) - 4 أهداف

3.جيلسون دالا (أنجولا) - 4 أهداف

4.بغداد بونجاح (الجزائر) - 3 أهداف

5.مابولولو (أنجولا) - 3 أهداف

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