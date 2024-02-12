أومبير يُحقق لقبه الخامس بتغلبه على ديميتروف في دورة مرسيليا للتنس

الرياص - اسماء السيد - مرسيليا: توّج الفرنسي أوغو أومبير المصنّف رابعاً بلقب دورة مرسيليا في كرة المضرب (250 نقطة) بعد فوزٍ سهلٍ على البلغاري غريغور ديميتروف الثان 6 4 و6 3 الأحد في المباراة النهائية.

وحقّق أومبير (25 عاماً) لقبه الخامس من أصل خمس مباريات نهائية، ما سيمنحه المركز الفرنسي الأوّل ضمن التصنيف العالمي.

وسيصل أومبير إلى المركز 18 عالمياً الاثنين ويتخطى مواطنه أدريان مانارينو بفارق مركزٍ واحدٍ.

ولم يواجه الفرنسي الذي لم يُكسر إرساله اليوم، صعوبة في التغلّب على منافسه البالغ 32 عاماً والمصنف 13 عالمياً حالياً وثالثاً سابقاً.

وبدا التعب واضحاً على ديميتروف الذي فاز بصعوبة على الروسي كارن خاتشانوف 6 7 (3 7) و6 4 و7 6 (7 5) السبت ضمن نصف النهائي في مباراةٍ دامت نحو ثلاث ساعات.

وقال أومبير بعد المباراة "شعرت بقوةٍ ذهنيةٍ كبيرة في النهائي وقدّمت أداءً رائعاً أمام أحد أفضل لاعبي العالم".