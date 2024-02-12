كوت ديفوار تكسر لعنة الفراعنة بأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - توج منتخب كوت ديفوار ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد فوزه على نيجيريا في المباراة النهائية، التي أقيمت يوم الأحد، على ملعب "الحسن واتارا" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وتمكن "الأفيال" من الفوز بالبطولة الأفريقية، بعد تغلبهم على نيجيريا بنتيجة 2-1 في نهائي.

لتحقق الكوت ديفوار اللقب، للمرة الثالثة في تاريخهم بعد فوزهم في نسختي 1992 و2015.

الكوت ديفوار

الأفيال تكسر لعنة منتخب مصر

بالإضافة إلى ذلك، نجح الإيفوار في تخطي الصعوبات، التي واجهت جميع المنتخبات التي استضافت البطولة منذ عام 2006.

منذ فوز منتخب مصر بلقب كأس أمم أفريقيا عام 2006 على أرضه، لم يتمكن أي منتخب آخر من تحقيق البطولة وسط جماهيره.

وتعتبر رحلة منتخب كوت ديفوار نحو تحقيق لقب أمم أفريقيا 2023 غير اعتيادية للغاية، حيث كان على وشك الخروج من دور المجموعات، بعد أن حقق فوز وحيد وتلقى خسارتين.

ومع ذلك، تمكن من التأهل كأفضل ثالث، وتمكن أيضًا من إقصاء حامل اللقب النسخة الماضية السنغال، في دور الـ 16، ثم حقق الفوز على مالي والكونغو الديمقراطية في دور ربع ونصف النهائي، قبل أن يختتم رحلته نحو اللقب بالفوز على نيجيريا.