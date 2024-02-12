كاف يعلن فوز مصطفى محمد بحذاء "بوما" البرونزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فوز مصطفى محمد لاعب منتخب مصر بحذاء "بوما" البرونزي، بعد تسجيل 4 أهداف في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.
ويحتل مصطفى محمد المركز الثالث في ترتيب هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية، برصيد 4 أهداف.
وفاز إميليو نسوي بجائزة هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، برصيد 5 أهداف.
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