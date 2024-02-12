اللمسة الغانية التي أبقت كوت ديفوار على قيد الحياة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عاد منتخب كوت ديفوار من الموت، ليحصد اللقب الثالث له من بطولة كأس الأمم الإفريقية، عقب الفوز على نيجيريا في النهائي، بنتيجة 2-1.

وكانت كوت ديفوار قريبة من توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات، بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الأول، برصيد 3 نقاط.

لكن اللمسة الغانية أبقت على كوت ديفوار في البطولة، ففي مباراة غانا وموزمبيق، بالجولة الأخيرة من المجموعات، لمس أوفوري حارس مرمى غانا كرة من رأسية كانت في طريقها للخروج لتحتسب ركلة مرمى، لتتحول إلى ركنية، سجل منها منتخب موزمبيق التعادل في الدقائق الأخيرة.

وأصبح رصيد غانا بعد هذا التعادل نقطتين، لتودع البطولة، ويتأهل منتخب كوت ديفوار كأفضل ثالث، بدلا منها.

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