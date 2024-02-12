عضو الجبلاية عن فيتوريا : قرار تعيينه جاء بالإجماع

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ، عن كواليس التعاقد خلال وقت سابق مع البرتغالي روي فيتوريا مديراً فنياً للمنتخب.



وقال أبو الوفا خلال تصريحاته في هذا الصدد..

- اتحاد الكرة جزء من الشعب المصري والحمل الذي علينا أكثر من الحمل الذي يحمله أي شخص، ونريد دائما منتخبنا أفضل.

- تعيين روي فيتوريا كان بالإجماع؟ مفيش حاجة اسمها حازم إمام أصر بمفرده على تعيين روي فيتوريا، مفيش حاجة اسمها كدة، حازم عرض مجموعة من السير الذاتية وصلت إلى 10 مدربين وفاضلنا بينهم حتى وصلوا إلى روي فيتوريا.

- راتب فيتوريا؟ الزملاء اللي كانوا بيتفاوضوا معاه في الفلوس عملوا اللي عليهم بزيادة ومعتقدش إنهم كان في إمكانهم تقليل الراتب 5 آلاف يورو ولم يفعلوا ذلك.. ولما بيتم وضعك في الاختيار على أساس بعض المعطيات بضحي مرة شوية واللي ايده في الماية مش زي اللي ايده في النار.

- الشرط الجزائي؟ كان في جلسة مع وليد العطار عشان يتكلم معاه في الشرط الجزائي وفيتوريا قال الكلام مع المحامي الخاص بي وهو هيمشي الأمور في نصابها القانوني وحق اتحاد الكرة مش هنفرط فيه.. فيتوريا ياخد الفلوس اللي ليه مش أكتر.

- المشرف على المنتخب الأول؟ ليه حازم إمام ميبقاش مشرف على المنتخب زي ما هو.. ولازم يبقى حلقة الوصل بين المنتخب ومجلس الإدارة مش بيخطط للمنتخب الأول يعني لكن هو حلقة وصل، والكلام ده ينطبق على حازم وعلى محمد بركات بحكم انهم لعبوا كورة.

- هل حازم اعتذر عن عدم الإشراف على منتخب مصر الأول؟ معنديش المعلومة والله لو عندي كنت قولتها.