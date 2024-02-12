أبرزهم معلول والسولية.. غموض موقف رباعي الاهلي من التجديد للفريق

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف رباعي النادي الاهلي علي معلول وعمرو السولية، ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم من تجديد عقودهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “الثنائي علي معلول وعمرو السولية تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، والنية ستكون التجديد موسم واحد للسولية وموسم آخر أو موسمين لمعلول على أقصى تقدير، فيما ستوافق إدارة الاهلي في حالة وصول عروض خارجية مناسبة لهم تكريمًا لهم مع الاهلي”.

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واختتم: “وبالنسبة للثنائي محمد هاني ومحمد عبد المنعم، إدارة الاهلي تنتظر الوقت المناسب لفتح ملف التجديد لهما، على أن يتم تعديلات في عقودهم الجديدة بما يناسب المردود الذي يقدمه الثنائي في الملعب”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، جمعها من أربع مباريات، ويسعى المارد الاحمر لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد لحسم التأهل مبكرًا لدور الـ16 من البطولة.