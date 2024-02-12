هل رفض انضمام أوسيمين للزمالك؟ ميدو يرد بقوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، التفاصيل الكاملة، لحقيقة رفضه انضمام فيكتور أوسيمين، نجم منتخب نيجيريا ونادي نابولي الإيطالي إلى فريق الزمالك قبل عدة مواسم.

وقال أحمد حسام ميدو خلال برنامجه عبر قناة المحور: "كتير أتكلم وقال إن إيمانويل أمونيكي عرض على الزمالك انضمام فيكتور أوسيمين، وأنا من رفضت ذلك لأني كنت المدير الفني للفريق وقتها".

أضاف: "كل ما يقال كذب غير طبيعي، والبعض يختلق القصص، قد يكون أمونيكي عرض أوسيمين على الزمالك فعلا، لكنني لم أكن المدرب حينها".

وأتم تصريحاته: "لم أسمع عن أوسيمين في حياتي قبل انتقاله إلى نابولي الإيطالي، البعض يضع اسمي في جملة مفيدة، لأنها قصة بتبيع حلو ولكن هذا كذب سخيف".

جدير بالذكر، أن فيكتور أوسيمين، يعد حاليا من أفضل المهاجمين في العالم، وحصل مؤخرا على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، على حساب محمد صلاح وساديو ماني.

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