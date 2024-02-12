بيسيرو: لا أعرف ماذا حدث ولكننا نستحق التهنئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

عبر المدير الفني للمنتخب النيجيري جوزيه بيسيرو، عن حزنه الشديد عقب خسارة لقب أمم أفريقيا، بعد الهزيمة من منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية.

وتحدث بيسيرو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة قائلاً: "منتخب كوت ديفوار استحق الفوز، وكان أفضل منا طوال أحداث المباراة".

وأضاف: "أنا حزين للغاية، في بعض الأحيان تريد أن تفعل شيئاً كبيراً، ولكنك لا تستطيع، ولم نظهر بمستوانا الحقيقي خلال المباراة".

وتابع: "شعرت بأن لاعبي فريقي غير مرتاحين خلال مجريات اللقاء، وهذا أدى إلى فقدهم للكثير من الكرات، ولكنني لا أعرف سبب ذلك".

وواصل: "فريقنا لم يتمكن من تقديم أدائه الطبيعي خلال اللقاء سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، والشوط الثاني شهد توازناً كبيراً في الأداء بين لاعبي المنتخبين"

واختتم بيسيرو تصريحاته: " لاعبو كوت ديفوار لم يشعروا بالتوتر، الذي شعر به لاعبو فريقي خلال اللقاء، ولكن هذا طبيعي ويمكن أن يحدث في كرة القدم، ويجب على الجميع تقديم التهنئة للاعبي منتخب نيجيريا، على أدائهم الكبير طوال البطولة".

وفقد المنتخب النيجيري لقب بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعد الهزيمة التي تعرض لها من منتخب كوت ديفوار، في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.