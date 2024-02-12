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"أشعة لتحديد مدة الغياب".. الزمالك يعلن إصابة لاعبه الجديد في ودية ليفرز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إصابة زياد كمال لاعب الوسط في العضلة الخلفية، خلال مباراة ليفرز الودية التي أقيمت اليوم.

وحقق الزمالك الفوز اليوم على ليفرز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أن اللاعب سيجري أشعة، وفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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