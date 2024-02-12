أن بي ايه: تايتوم يقود سلتيكس للفوز على هيت

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : حقق جايسون تايتوم "دابل دابل" وقاد فريقه بوسطن سلتيكس صاحب أفضل سجل في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه"، للفوز على مضيفه ميامي هيت 110 106 الأحد.

وسجل تايتوم 26 نقطة وأضاف إليها 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة، وحال دون خروج هيت فائزا بعدما نجح الأخير في تقليص تأخره بفارق 15 نقطة في الربع الثالث إلى نقطتين قبل دقيقتين من صافرة النهاية.

وحافظ سلتيكس الذي كان خسر أمام هيت في نهائي المنطقة الشرقية الموسم الماضي، على هدوئه وحسم المباراة لصالحه بفارق 4 نقاط.

"نسير في الاتجاه الصحيح"

قال تايتوم "إنهم فريق جيد ويقاتلون في الملعب، عليك فقط أن تتحمل الأمر وأن ترجع بقوة".

وأكد ابن الـ 25 عاما أن سلتيكس متصدر الشرقية مع 41 فوزا و12 هزيمة "أفضل مما كنا عليه العام الماضي في هذه المرحلة" لكنه حذّر من أن الضغط "سيزداد" بعد استراحة مباراة كل النجوم "اول ستار" الأسبوع المقبل.

وأضاف "نحن نلعب بشكل جيد، لكن لا يزال أمامنا بعض الطرق لنقطعها. أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف اللاتفي كريستابس بورزينغيس 25 نقطة للفائز، فيما ساهم جايلن براون، الذي دخل بمشادة كلامية مع لاعب ميامي دانكن روبنسون بعد نشوب عراك بينهما في وقت مبكر من الربع الاخير، بـ 20 نقطة وجرو هوليداي بـ 15، علماً أن لاعبي سلتيكس نجحوا في 16 رمية ثلاثية من 39 محاولة.

عند الخاسر، برز تايلور هيرو بتسجيله 24 نقطة، منها 22 في الشوط الثاني، كما قلّص بثلاثيته الفارق إلى نقطتين قبل 1:49 دقيقة من النهاية (106 104)، إلا أن تايتوم وبورزينغيس خطفا الفوز من خط الرميات الحرة.

وخاض هيت المباراة من دون هدافه وقائده جيمي باتلر الذي غاب بسبب وفاة أحد افراد عائلته. كما خسر جهود تيري روزير (13 نقطة 6 تمريرات حاسمة و4 متابعات) وجوش ريتشاردسون (نقطتان) خلال المباراة، حيث اصيب الاول في ساقه اليمنى أثناء توجهه نحو السلة في الربع الثالث بعدما كان خاض 24 دقيقة، فيما غادر الثاني في الربع الثاني بسبب إصابة في كتفه الأيمن واقتصرت مشاركته على 7 دقائق فقط.

ويعاني هيت هذا الموسم حيث يحتل المركز الثامن برصيد 28 فوزاً مقابل 25 هزيمة.

ثاندر يعود إلى سكة الانتصارات

وفي المباراة الأخرى الوحيدة التي جرت الأحد، عاد أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين توالياً، بفوزه على ساكرامنتو كينغز 127 113.

وتألق الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر بتسجيله 38 نقطة، وأضاف جايلن وليامس 32 لثاندر الذي تعافى من خسارة قاسية أمام دالاس مافريكس 111 146 السبت.

قال غيلجيوس ألكسندر "عادة عندما نخسر ونخسر بفارق كبير، يكون ذلك بسبب الربع الأول".

وتابع "لقد حددنا الإيقاع مبكرا وهذا ما منحنا الأفضلية في بقية المباراة".

وأردف "لقد وصلنا إلى إيقاع جيد. كنا نلعب بسرعة، وكنا نوقف المنافس عن التسجيل... عندما كنا ننتقل بالكرة إلى الهجوم كنا أفضل نسخة من أنفسنا".

ولم يخسر ثاندر ثلاث مباريات توالياً طوال الموسم وبدا مصمما على الحفاظ على هذا النحو، ليتقدم 18 8 في منتصف الربع الأول، ثم خاض الربع الاخير مع افضلية 17 نقطة، في حين فشل كينغز في تقليص الفارق إلى أقل من 7 نقاط.

واستفاد ثاندر من 18 كرة خسرها كينغز لتسجيل 26 نقطة.