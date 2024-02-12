بعد انتهاء أمم أفريقيا .. سجل تتويج المنتخبات باللقب القاري

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت أمس الأحد، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت فعالياتها بدولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير، وانتهت بتتويج أصحاب الأرض عقب الفوز على نيجيريا بثنائية مقابل هدف.





ويأتي سجل تتويجات المنتخبات بالأكثر حصدًا للقب القاري كما يلي ..

مصر 7 بطولات

الكاميرون 5 بطولات

غانا 4 بطولات

نيجيريا 3 بطولات

كوت ديفوار 3 بطولات

الجزائر بطولتين

الكونغو الديمقراطية بطولتين.

سيناريو اللقاء ..

وفي الدقيقة 37 نجح قائد النسور النيجيرية في خطف هدف التقدم من ركلة ركنية ليشعل أجواء اللقاء.

حاول منتخب كوت ديفوار العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية دون جدوى لتنتهي أحداث الشوط بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ كوت ديفوار الـ 45 دقيقة الثانية بضغط هجومي مكثف على أمل إدراك التعادل في وقت مبكر لإنقاذ حلم التتويج باللقب.

سدد ماكس جراديل كرة خطيرة تصدى لها الحارس نوابيلي بعد اصطدامها بأحد مدافعي نيجيريا وهي في طريقها للمرمى في الدقيقة 49 ثم طالب جراديل بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء إلا أن الحكم لم يشر لوجود مخالف.

استمرت السيطرة الإيفوارية حتى جاءت الدقيقة 62 ليسجل المخضرم فرانك كيسيه هدف التعادل للمنتخب الإيفواري من ضربة رأس.

هدأ رتم اللقاء نسبيًا بعد الهدف وسيطرت الالتحامات القوية على أداء لاعبي المنتخبين، قبل أن يهدر سباستيان هالير فرصة التقدم لأصحاب الأرض بعد تسديدة اكروباتية في الدقيقة 75 إلا أن الكرة مرت إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة 81 نجح هالر في خطف هدف التقدم لكوتديفوار بعد تمريرة عرضية من نجم اللقاء أدينجار.

حاول منتخب نيجيريا تعديل النتيجة في الوقت المتبقي دون جدوى ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً تتويج كوت ديفوار بطلًا لكأس أمم أفريقيا.