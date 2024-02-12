استبعاد مستمر لـ بنزيمة من قائمة اتحاد جدة السعودي.. اعرف السبب

قرر مارسيلو جالاردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي استبعاد الفرنسي كريم بنزيمة من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة نافباخور الأوزبكي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وشهدت قائمة اتحاد جدة السعودي استبعاد جالاردو لبنزيمة، فيما ضم خمس لاعبين أجانب وهم أحمد حجازي، حمد الله، كانتي، فابينيو، ورومارينيو.

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وجاء سبب استبعاد كريم بنزيمة من قائمة اتحاد جدة السعودي لخلافه مع المدرب جالاردو؛ وذلك بسبب تخلف بنزيمة عن الانتظام في مران الفريق بسبب احتفالاته بأعياد الكريسماس، حيث لم يتمكن النادي في الوصول إلى اللاعب لمدة عشرة أيام.

ويستعد اتحاد جدة السعودي لخوض مباراة نافباخور الأوزبكي دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا يوم الخميس المقبل.

وبدأ الخلاف بين بنزيمة مع اتحاد جدة السعودي؛ وذلك بعد الهجوم عليه بعد إخفاق الفريق في كأس العالم للأندية، وتلقي الهزيمة الكبيرة بثلاثية مقابل هدف من الأهلي المصري في مباراة ربع النهائي.