جلسة بين كولر ومنبوذ فيتوريا ووعد مدرب الاهلي

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، على عقد جلسة مع نجم الفريق الذي استبعده روي فيتوريا من المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

كان البرتغالي روي فيتوريا، قد استبعد ياسر إبراهيم مدافع الاهلي، من قائمة كأس أمم أفريقيا 2023 رغم تألقه مع الأحمر، إلا أنه أجبر على ضمه بعد إصابة مهند لاشين لاعب بيراميدز.

على الرغم من ضم نجم الاهلي، إلا أن فيتوريا استبعده من المشاركة في كأس أمم أفريقيا، التي ودعها منتخب مصر من دور الـ 16 على يد الكونغو الديمقراطية.

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من جانبه، عقد كولر جلسة تحفيزية خاصة مع ياسر إبراهيم، حثه على عدم الاكتراث لعدم مشاركته مع منتخب مصر، مشداً أنه يمتلك قدرات عالية.

وطلب كولر من ياسر إبراهيم، أن يعود للحالة البدنية والنفسية التي كان عليها قبل كأس أمم أفريقيا، كما أن مدرب الاهلي وعده بالاستعانة به في الفترة المقبلة بجانب محمد عبد المنعم.

ويستعد الاهلي، لمواجهته المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023-2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي ضد نظيره شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.