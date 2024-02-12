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جوميز يعقد جلسة مفاجئة مع زيزو بعد ودية الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - بعد الفوز برباعيه نظيفه على الفيوم

الإثنين 12/فبراير/2024 - 06:11 م 2/12/2024 6:11:45 PM
زيزو

 حرص البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع أحمد مصطفى “زيزو”، لاعب الأبيض عقب مباراة الفيوم الودية.

 ووجه جوميز التهنئة لـ"زيزو" على مستواه خلال مباراة الفيوم الودية، وتحدث معه عن بعض الملاحظات الفنية خلال المباراة.

 وكان الزمالك فاز على الفيوم بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب نادي البنك الأهلي، سجل "زيزو" 3 أهداف "هاتريك" ويوسف أوباما هدفًا.

 كما حقق الفريق الفوز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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